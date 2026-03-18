За утерю оружия в Ростовской области грозит административная или уголовная ответственность

Росгвардия Ростовской област напомнила владельцам оружия о правилах его хранения и ответственности за утрату. Нарушения могут привести к серьезным последствиям, включая уголовное преследование.

Согласно федеральному закону «Об оружии», хранить оружие и патроны необходимо в запирающихся сейфах по месту жительства, полностью исключающих доступ посторонних. Особую бдительность следует проявлять гражданам, проживающим с несовершеннолетними детьми, и принимать все меры для ограничения их доступа к местам хранения.

Законом также установлен прямой запрет на ношение оружия в состоянии опьянения. За это нарушение, равно как и за отказ от медицинского освидетельствования, предусмотрен административный штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов или без таковой, либо лишение права на приобретение оружия на срок до двух лет.

Кроме того, запрещено ношение оружия гражданами во время массовых публичных мероприятий.

При транспортировке оружие должно находиться в разряженном состоянии, отдельно от патронов, в чехлах, кобурах или специальных футлярах. Ведомство обращает внимание на необходимость учитывать возможные риски, особенно в сезон охоты, когда часты случаи утраты ружей при падении с водного транспорта.

«В зависимости от характера действий владельца и тяжести последствий, за утрату оружия наступает административная или уголовная ответственность. В случае происшествия гражданину необходимо незамедлительно сообщить об этом в ближайшее подразделение Росгвардии или полиции, чтобы не усугублять свое положение», — пояснили в ведомстве.

