В Ростовской области повысилась сумма компенсации за добровольную сдачу оружия

За пулемет или автомат теперь можно получить 16 тысяч рублей.

В Ростовской области установили новые суммы выплат за добровольную сдачу оружия. Решение было принято на заседании регионального правительства 17 марта и закреплено соответствующим постановлением, которое определяет порядок приема предметов вооружения, размеры компенсаций, процедуру их получения и перечень необходимых документов. Этот документ обновляется каждый год.

Согласно утвержденным нормам, за автомат или пулемет можно получить 16 тысяч рублей, за пистолет или револьвер – 10 тысяч рублей, а за винтовку или карабин – 8 тысяч рублей. Прием оружия и боеприпасов, а также оформление подтверждающих документов осуществляют территориальные подразделения главного управления МВД России по Ростовской области и регионального управления Росгвардии.

«Добровольная сдача оружия освобождает гражданина от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Выплаты вознаграждений осуществляются в рамках региональной госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений». На эти цели в областном бюджете предусмотрены средства в размере 675 тысяч рублей. Все добровольно сданное в прошлом году оружие утилизировано в установленном порядке, денежные вознаграждения выплачены», – пояснил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

