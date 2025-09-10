Юрий Слюсарь встретился с бойцами СВО, проходящими лечении в ростовском госпитале

10 сентября глава Ростовской области Юрий Слюсарь вместе с участниками программы «Герои Дона» посетил военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений в одном из госпиталей донской столицы.

Глава региона пожелал бойцам скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

«Ваше мужество и стойкость служат примером для всех. Каждый день вы демонстрируете, что даже в самых трудных ситуациях сила духа остаётся непоколебимой. Выздоравливайте поскорее», — обратился к военным Юрий Слюсарь и выразил особую благодарность медицинским работникам.

В ходе встречи с участниками программы «Герои Дона» обсуждались вопросы взаимодействия с наставниками. Напомним, что в рамках образовательной программы каждому слушателю назначены наставники из числа руководителей органов власти, муниципалитетов, предприятий и учреждений. Для двух участников СВО наставником стал Юрий Слюсарь, сообщает портал правительства РО.

«Если у вас есть конкретные предложения к наставникам, пожалуйста, делитесь. Мы обязательно возьмём их в работу. Вы лучше знаете, что вам нужно, какие знания и навыки необходимы. Наша цель — сделать программу максимально полезной, чтобы по её окончании вы были готовы присоединиться к нашей команде. У нас большая и перспективная область, множество проектов и программ, требующих внимания. Работы хватит всем», — подчеркнул глава региона.

Напомним, программа «Герои Дона» стартовала в Ростовской области в феврале. Обучение навыкам государственного и муниципального управления проходит в Южно-Российском институте управления РАНХиГС. В программу включены 104 действующих военнослужащих и ветерана специальной военной операции.

Фото: donland.ru