Главная » Новости Ростовской области

Юрий Слюсарь встретился с бойцами СВО, проходящими лечении в ростовском госпитале

На чтение 2 мин Просмотров 20 Опубликовано

10 сентября глава Ростовской области Юрий Слюсарь вместе с участниками программы «Герои Дона» посетил военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений в одном из госпиталей донской столицы.

Новости Ростовской области

Глава региона пожелал бойцам скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

«Ваше мужество и стойкость служат примером для всех. Каждый день вы демонстрируете, что даже в самых трудных ситуациях сила духа остаётся непоколебимой. Выздоравливайте поскорее», — обратился к военным Юрий Слюсарь и выразил особую благодарность медицинским работникам.

В ходе встречи с участниками программы «Герои Дона» обсуждались вопросы взаимодействия с наставниками. Напомним, что в рамках образовательной программы каждому слушателю назначены наставники из числа руководителей органов власти, муниципалитетов, предприятий и учреждений. Для двух участников СВО наставником стал Юрий Слюсарь, сообщает портал правительства РО.

«Если у вас есть конкретные предложения к наставникам, пожалуйста, делитесь. Мы обязательно возьмём их в работу. Вы лучше знаете, что вам нужно, какие знания и навыки необходимы. Наша цель — сделать программу максимально полезной, чтобы по её окончании вы были готовы присоединиться к нашей команде. У нас большая и перспективная область, множество проектов и программ, требующих внимания. Работы хватит всем», — подчеркнул глава региона.

Напомним, программа «Герои Дона» стартовала в Ростовской области в феврале. Обучение навыкам государственного и муниципального управления проходит в Южно-Российском институте управления РАНХиГС. В программу включены 104 действующих военнослужащих и ветерана специальной военной операции.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Герои Дона поддержка военнослужащих Ростовская область участники СВО Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru