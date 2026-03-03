Взяты под стражу двое дончан — отец и сын — по подозрению в незаконном обороте наркотиков, взрывных устройств и оружия

Дома у жителей Азова правоохранители обнаружили гашиш и марихуану для продажи, а также ружья, пистолеты, револьверы и ручную гранату.

Донские полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли противоправную деятельность двух жителей города Азова – 67-летнего мужчины и его 45-летнего сына, подозреваемых в незаконном обороте взрывных устройств и запрещённых веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Правоохранителям поступила информация по поводу младшего из фигурантов — речь шла о причастности сына к сбыту наркотиков. В этой связи было начато срочное расследование. Во время обыска в доме азовчан полицейские обнаружили более 140 граммов гашиша и марихуаны, которые готовились к продаже.

Далее оперативники выяснили, что незаконная деятельность членов семьи не ограничивалась наркотиками. В гараже отца правоохранители нашли ручную гранату Ф-1 и три бризантных заряда, которые могли быть использованы для взрыва.

Кроме того, из подпольного арсенала пожилого мужчины было изъято более 1800 патронов разного калибра, магазины, предмет, напоминающий автомат Калашникова, карабин с оптическим прицелом, охотничьи ружья, пистолеты и револьвер. По всем найденным предметам назначена баллистическая экспертиза, которая определит их легальность. В настоящее время проверяется законность хранения арсенала.

По предварительным данным, отец семейства причастен к хранению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Его сын знал о тайнике и имел к нему доступ. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывных устройств и запрещённых веществ. Отец и сын заключены под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются каналы получения запрещённых предметов и возможные соучастники.

Фото: скрин видео МВД России