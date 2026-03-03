Главная » Новости Ростовской области

Взяты под стражу двое дончан — отец и сын — по подозрению в незаконном обороте наркотиков, взрывных устройств и оружия

На чтение 2 мин Просмотров 26 Опубликовано

Дома у жителей Азова правоохранители обнаружили гашиш и марихуану для продажи, а также ружья, пистолеты, револьверы и ручную гранату.

Новости Ростовской области

Донские полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли противоправную деятельность двух жителей города Азова – 67-летнего мужчины и его 45-летнего сына, подозреваемых в незаконном обороте взрывных устройств и запрещённых веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Правоохранителям поступила информация по поводу младшего из фигурантов — речь шла о причастности сына к сбыту наркотиков. В этой связи было начато срочное расследование. Во время обыска в доме азовчан полицейские обнаружили более 140 граммов гашиша и марихуаны, которые готовились к продаже.

Далее оперативники выяснили, что незаконная деятельность членов семьи не ограничивалась наркотиками. В гараже отца правоохранители нашли ручную гранату Ф-1 и три бризантных заряда, которые могли быть использованы для взрыва.

Кроме того, из подпольного арсенала пожилого мужчины было изъято более 1800 патронов разного калибра, магазины, предмет, напоминающий автомат Калашникова, карабин с оптическим прицелом, охотничьи ружья, пистолеты и револьвер. По всем найденным предметам назначена баллистическая экспертиза, которая определит их легальность. В настоящее время проверяется законность хранения арсенала.

По предварительным данным, отец семейства причастен к хранению взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Его сын знал о тайнике и имел к нему доступ. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывных устройств и запрещённых веществ. Отец и сын заключены под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются каналы получения запрещённых предметов и возможные соучастники.

Фото: скрин видео МВД России

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

донская полиция новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru