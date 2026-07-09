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Выпущено 3 тыс. уток: как в донском регионе сохраняют биоразнообразие фауны?

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В Ростовской области с начала года выпустили в дикую природу около 10 тысяч животных.

#Экология

В Ростовской области при поддержке регионального министерства природных ресурсов продолжается работа по сохранению биоразнообразия животного мира. В охотничьи угодья регулярно выпускают животных и птиц, часть из которых выращивают в вольерах местные охотпользователи, а также переселяют из других регионов.

Накануне в воды Веселовского водохранилища в Пролетарском районе выпустили 3 тыс. особей утки-кряквы и серых гусей. Чтобы отслеживать численность и миграцию серого гуся, на птиц закрепили GPS-передатчики. Это позволит анализировать популяцию и выяснять предпочтения водоплавающих в выборе мест зимовок. Мероприятие организовала компания «Аргамак-Р» при поддержке регионального минприроды, ростовского отделения Русского географического общества и ассоциации «Живая природа степи».

«Выпуск животных в естественную среду обитания — одно из важнейших мероприятий по воспроизводству, поддержанию и увеличению численности объектов животного мира, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков. — Благодаря проведению широкого комплекса биотехнических мероприятий на территории охотничьих угодий Ростовской области численность выпущенных животных за пять лет увеличилась на 52,9%. Только в течение прошлого 2025 года в Ростовской области в естественную среду обитания на территории охотничьих угодий региона выпущено более 16,5 тысячи животных. С начала текущего года выпустили порядка 10 тысяч животных».

Компания «Аргамак-Р» применяет передовые методы планирования и ведения охотхозяйственной деятельности, а также современные подходы к биотехническим мероприятиям и охране охотничьих ресурсов. Это способствует росту численности дичи и сохранению биоразнообразия. За последние пять лет компания выпустила в естественную среду обитания на Дону более 30 тысяч особей разных видов птиц. Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области постоянно контролирует содержание и выпуск охотничьих животных в дикую природу, чтобы увеличивать их численность и сохранять видовое разнообразие.

Фото: donland.ru

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