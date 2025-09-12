Главная » Новости Ростовской области

Выборы — 2025: голосование идет в штатном режиме

На избирательных участках следят за процессом более 4 тысяч независимых наблюдателей.

Сегодня, 12 сентября, в Ростовской области начались выборы губернатора Дона и депутатов муниципальных советов, в том числе Ростовской-на-Дону городской думы. Более 2,5 тысяч избирательных участков на территории донского региона открыли свои двери для избирателей. Выборы продлятся три дня, по 14 сентября включительно.

По сообщению областной избирательной комиссии, выборы на Дону проходят в штатном режиме, без нарушений. Около 4 тысяч независимых наблюдателей работают непосредственно на избирательных участках, а всего 13 тысяч человек следят за ходом выборов. На базе Общественной палаты региона организовали штаб с действующей горячей линией.

В штабе независимого наблюдения принимается и анализируется информация со всех избирательных участков региона. По словам члена Мониторинговой рабочей группы по выборам Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Алексея Мельникова, который вместе с уполномоченным по правам человека в Ростовской области и председателем Общественной наблюдательной комиссии посетили несколько избирательных участков в Ростове-на-Дону, «голосование проходит активно, без нарушений, ситуация штатная».

Фото Анатолия Ивашова

