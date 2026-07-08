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Врача-стоматолога в Ростовской области будут судить за мошенничество в особо крупном размере

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Он обвиняется в фиктивном зубопротезировании 26 пациентов.

Новости Ростовской области

В Ростовской области будут судить врача-стоматолога, которого обвиняют в мошенничестве с бюджетными средствами на сумму более 1,1 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Следствие установило, что с мая 2023 года по март 2025 года мужчина, работая врачом-стоматологом-ортопедом в одной из больниц Ремонтненского района, вносил в документы ложные сведения о проведении бесплатного зубопротезирования 26 пациентам. На основании этих поддельных заказ-нарядов районная администрация перечислила деньги на его расчетный счет. При этом на самом деле медицинские услуги пациентам не оказывались.

Обвиняемый полностью признал вину и возместил ущерб в размере 1 130 406 рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Теперь его вместе с обвинительным заключением направили в Ремонтненский районный суд. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы.

Фото: magnific

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Таганрогская правда

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