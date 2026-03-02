Волонтер из Ростовской области погибла при доставке помощи на передовую

Донской волонтер Ирина Шкитова погибла в результате обстрела в Запорожье. Об этом 1 марта сообщил заместитель губернатора Ростовской области Дмитрий Водолацкий.

По его словам, инцидент произошел на трассе в районе Бердянска, где украинские военные обстреляли автомобиль с гуманитарным грузом.

«На трассе в районе Бердянска враг совершил целенаправленный обстрел наших волонтеров, которые везли помощь на передовую. Погибла Ирина Шкитова. Ирина Черноус, волонтер из объединения «Виктория-на-Дону», ранена, находится в больнице», — рассказал Водолацкий.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале сообщил о состоянии 50-летней пострадавшей:

«Женщина доставлена в Токмакскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у нее множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей, термические ожоги. Медики делают всё возможное для спасения её жизни и здоровья».

Дмитрий Водолацкий и Евгений Балицкий выразили соболезнования родным погибшей и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшей. Замгубернатора Ростовской области заверил, что семьям волонтеров будет оказана вся необходимая помощь со стороны властей.

Погибшая Ирина Шкитова была одним из организаторов волонтерской группы «Фагот» из села Большие Салы Мясниковского района. В ноябре 2025 года ей исполнилось 65 лет. Волонтеры и военнослужащие, хорошо знавшие Ирину Шкитову, просят наградить дончанку посмертно.

Фото: Telegram-канал Евгений Балицкого