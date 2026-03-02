Военнослужащие по контракту завершили курс интенсивной тактической подготовки на полигоне ЮВО

Новобранцы Южного военного округа, впервые подписавшие контракт с Министерством обороны РФ, успешно отработали штурмовые действия на полигоне.

В рамках учений они захватили укрепленную позицию условного противника, что стало частью интенсивной подготовки, максимально приближенной к реальным боевым условиям.

Тренировки были сосредоточены на отработке ключевых навыков штурма вражеских окопов, траншей и ходов сообщения, а также на четком понимании и выполнении боевых задач.

«Занятия проводили инструкторы — участники специальной военной операции — по программе, адаптированной к современному опыту. В результате военнослужащие приобрели практические умения взаимодействия в малых тактических группах, правильного перемещения и маневра на поле боя», — сообщает пресс-служба ЮВО.

Для максимальной реалистичности обучения была создана специальная учебно-материальная база, в точности имитирующая оборонительные позиции противника.

После завершения курса интенсивной общевойсковой подготовки новобранцы направляются в свои подразделения, где продолжат обучение по военно-учетным специальностям уже на полигонах в тыловых районах зоны СВО.

Минобороны РФ продолжает набор на контрактную службу. Желающие могут обратиться в пункты отбора:

в Таганроге — Таганрогский военкомат (ул. Александровская, 37, телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону — ул. Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Для контрактников, заключивших договор в Ростовской области, предусмотрена единовременная выплата, которая с учетом региональной и федеральной доплат может достигать 2,7 миллиона рублей. Напомним, что в начале февраля губернатор Юрий Слюсарь подписал постановление об увеличении региональной выплаты на 300 тысяч рублей.

Также продолжается набор в войска беспилотных систем, которые были созданы в структуре Минобороны России в прошлом году. Для службы в них предусмотрен контракт от одного года с обязательным курсом обучения, выплатами за уничтожение целей и гарантированным увольнением по окончании срока контракта.

К кандидатам предъявляются стандартные требования по возрасту, здоровью, образованию и психологической пригодности. В приоритетном порядке рассматриваются те, кто имеет опыт военной службы в авиационных частях, а также пилоты дронов, авиамоделисты, IT-специалисты, электронщики и радиотехники. Отбор ведется на должности операторов беспилотных летательных аппаратов, инженеров, техников и другие специальности.

Подробности о службе в войсках беспилотных систем можно узнать на сайте Беспилотныевойска.рф, по короткому номеру 117#4.

Фото: пресс-служба ЮВО