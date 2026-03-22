Водитель не выбрал безопасную скорость и погиб в ДТП на трассе Ростов — Ставрополь

21 марта в Ростовской области произошло смертельное ДТП — водитель автомобиля Honda Jazz погиб, не справившись с управлением на трассе Ростов — Ставрополь.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария случилась в 10.50 на 170 километре автодороги в Песчанокопском районе. По предварительной информации, 36-летний мужчина не выбрал безопасную скорость движения и не учел погодных условий. Его машина слетела в правый кювет и опрокинулась.

В результате происшествия водитель скончался на месте до приезда медиков. Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства случившегося.

Ранее в донском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в страшном ДТП под Таганрогом.

Фото Госавтоинспекции РО

