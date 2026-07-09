Влюбленные из Ростовской области поженились на всероссийском свадебном фестивале

Свадебный фестиваль в Москве объединил 150 пар со всей России.

Пара из Ростовской области заключила брак на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который прошел в национальном центре «Россия» в Москве, в День семьи, любви и верности. Ключевым событием фестиваля стала единовременная церемония регистрации брака, объединившая 150 пар со всей страны, информирует официальный портал донского правительства.

На фестивале молодоженов поздравили первый замруководителя администрации президента РФ, председатель оргкомитета НЦ «Россия» Сергей Кириенко, зачитавший приветствие от главы государства, и зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Перед официальной регистрацией все пары отправились в свадебный круиз по Москве-реке.

Ростовскую область представляли Дмитрий Кобзев и Ангелина Буланова. Жених служит в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России, его избранница работает в администрации Батайска. Молодые люди познакомились случайно — во время общего видеозвонка с друзьями. После разговора они остались на связи уже вдвоем и проговорили до утра. Через неделю общения по телефону состоялось первое свидание. В тот же день влюбленные решили больше не расставаться. И хотя их не раз разделяли километры — учеба в разных городах, служба Дмитрия в армии, — они всегда знали, что у них общее будущее. В пятую годовщину знакомства Дмитрий сделал любимой предложение.

Для Дмитрия и Алины участие в фестивале стало одним из ярких и запоминающихся событий в жизни. Особенно трогательной оказалась сама церемония: волнение и праздничная атмосфера были настолько сильными, что невеста не смогла сдержать слез. Молодожены признались, что этот день навсегда останется одним из самых счастливых воспоминаний их семьи.

На церемонии молодожены были в аутентичных костюмах. Женский наряд, предоставленный Государственным ансамблем песни и пляски донских казаков из номера «Белорыбица», воспроизводит образ низовой казачки XVII-XVIII веков. Он носит праздничный обрядовый характер: легкая ткань рукава от локтя, фурнитура под золото, головной убор, украшенный камнями и бусинами. Костюмы вызвали большой интерес у участников фестиваля со всей страны.

По словам пары, было особенно приятно знакомить гостей с самобытной культурой Донского края, ведь эти исторические наряды отличаются от привычного многим образа казаков и позволяют по-новому открыть богатство донских традиций.

Фото: donland.ru

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