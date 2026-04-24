Владимир Устинов: Сбережение народа России – высший национальный приоритет

В Ростове прошло заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. Главной темой обсуждения стал вопрос: «О мерах, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в регионах ЮФО».

По нацпроекту «Семья» определены целевые показатели повышения рождаемости, увеличения числа многодетных семей, снижения уровня бедности семей с детьми. Государством выстроена масштабная система поддержки: материнский капитал, единое пособие на детей, семейная ипотека, программы улучшения жилищных условий, социальный контракт – всего около 20 различных мер.

По данным Соцфонда России в 2025 году в регионах социальные пособия в связи с материнством получали 310 тыс. человек. Выдано более 76 тыс. сертификатов на получение материнского капитала. Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка выплачивалось на 1,2 млн. детей, а количество налогоплательщиков из многодетных семей, которым предоставлены льготы по имущественным налогам, составило более 770 тыс. человек.

Владимир Устинов подчеркнул, что важно обеспечить качество медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, развитие перинатальных центров, помощь женщинам в трудной жизненной ситуации. Уже создано 26 новых женских консультаций, оснащены новым оборудованием 9 родильных центров. Поставлено более 1600 единиц медицинских изделий. Благодаря комплексному подходу к охране здоровья матери и ребенка в регионах удалось не превысить показатель младенческой смертности.

Также полпред подчеркнул, что доступность жилья – один из решающих факторов при принятии решения о рождении детей. Для этого реализуются соответствующие меры господдержки. По программе «Семейная ипотека» выдано более 80 тыс. ипотечных кредитов.

Участники заседания приняли ряд важных решений, которые направлены на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, в регионах Южного федерального округа. Кроме того, Владимир Устинов указал руководителям регионов на необходимость максимально обеспечить антитеррористическую защищенность школ и колледжей, а также проводить профилактику вовлечения молодежи в деструктивные организации.