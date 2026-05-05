Винная ярмарка на Театральной площади Ростова объединит виноделов, фермеров и ремесленников со всей страны

С 22 по 24 мая в Ростове-на-Дону, на Театральной площади в парке имени Октябрьской революции, пройдет федеральная винная ярмарка. Мероприятие организовано Роскачеством, и на нем будет представлена продукция виноделен со всей страны.

Гостей ждет масштабный гастрономический фестиваль под открытым небом: дегустации, фермерские продукты, мастер-классы и лекции от экспертов по выбору качественного вина. Посетители смогут попробовать разные стили российских вин, пообщаться с производителями и открыть для себя продукцию, которую сложно найти в обычных магазинах. Проект объединяет винодельни, фермерские хозяйства и ремесленников, создавая новую площадку для знакомства с отечественной продукцией и прямого диалога с производителями.

По мнению заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия донского региона Анны Касьяненко, для Ростовской области винная ярмарка — это не просто событийный формат, это инструмент продвижения донских вин, поддержка наших производителей и возможность показать, что регион уверенно укрепляет позиции в российском виноделии. На винную ярмарку приглашаются жители и гости донского региона.

