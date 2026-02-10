Ветроэнергетика за год обеспечила 72% «зеленого» электричества в Ростовской области

Ростовская область продолжает наращивать объемы «зеленой» энергетики. По итогам минувшего года распределительные сети «Ростовэнерго» приняли в работу более 1,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, полученной от возобновляемых источников. Этот объем сопоставим с годовым потреблением 68 крупных торгово-развлекательных центров.

Основную долю — 72,3% или около 1,2 млрд кВт·ч — обеспечила ветроэнергетика. Гидрогенерация внесла в энергосистему 27,7%, что составило 456 млн кВт·ч. В настоящее время в регионе работают пять ветряных электростанций и одна ГЭС, которые стабильно поставляют электроэнергию в общую сеть.

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин отметил, что регион успешно использует все виды генерации — от традиционных до возобновляемых.

«Такой сбалансированный подход обеспечивает надёжность энергоснабжения региона и способствует снижению углеродного следа», — подчеркнул он.

