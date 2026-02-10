Главная » Новости Ростовской области

Ветроэнергетика за год обеспечила 72% «зеленого» электричества в Ростовской области

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

Ростовская область продолжает наращивать объемы «зеленой» энергетики. По итогам минувшего года распределительные сети «Ростовэнерго» приняли в работу более 1,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, полученной от возобновляемых источников. Этот объем сопоставим с годовым потреблением 68 крупных торгово-развлекательных центров.

Новости Ростовской области

Основную долю — 72,3% или около 1,2 млрд кВт·ч — обеспечила ветроэнергетика. Гидрогенерация внесла в энергосистему 27,7%, что составило 456 млн кВт·ч. В настоящее время в регионе работают пять ветряных электростанций и одна ГЭС, которые стабильно поставляют электроэнергию в общую сеть.

Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин отметил, что регион успешно использует все виды генерации — от традиционных до возобновляемых.

«Такой сбалансированный подход обеспечивает надёжность энергоснабжения региона и способствует снижению углеродного следа», — подчеркнул он.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области переработчики молока нарастили выпуск продукции и получат новую субсидию в 2026 году.

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX».

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Ростовская область энергетика
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru