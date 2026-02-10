В Ростовской области переработчики молока нарастили выпуск продукции и получат новую субсидию в 2026 году

В Ростовской области подвели итоги работы молокоперерабатывающей отрасли за 2025 год. На совещании в региональном Минсельхозпроде, которое провела министр Анна Касьяненко, были озвучены ключевые производственные показатели и меры господдержки на предстоящий период.

За одиннадцать месяцев 2025 года в регионе переработали 269,5 тысячи тонн сырого молока, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Значительный рост продемонстрировало производство отдельных видов продукции: выпуск сливочного масла увеличился на 15,4%, достигнув 15,1 тысячи тонн, а объемы производства обработанного жидкого молока выросли на 20,8% до 33,7 тысячи тонн.

«Наша задача — сохранить положительную динамику развития этой отрасли и обеспечить предприятиям стабильные меры государственной поддержки», — подчеркнула Анна Касьяненко.

В рамках этой поддержки в нынешнем году переработчики смогут получить субсидию, компенсирующую часть затрат на переработку тонны сырого молока в пищевые продукты. Конкретные условия и порядок предоставления средств будут объявлены дополнительно, а отбор претендентов начнется 30 марта 2026 года.

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX».

Фото donland.ru (из архива)