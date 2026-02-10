Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области переработчики молока нарастили выпуск продукции и получат новую субсидию в 2026 году

На чтение 1 мин Просмотров 46 Опубликовано

В Ростовской области подвели итоги работы молокоперерабатывающей отрасли за 2025 год. На совещании в региональном Минсельхозпроде, которое провела министр Анна Касьяненко, были озвучены ключевые производственные показатели и меры господдержки на предстоящий период.

Новости Ростовской области

За одиннадцать месяцев 2025 года в регионе переработали 269,5 тысячи тонн сырого молока, что на 1,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Значительный рост продемонстрировало производство отдельных видов продукции: выпуск сливочного масла увеличился на 15,4%, достигнув 15,1 тысячи тонн, а объемы производства обработанного жидкого молока выросли на 20,8% до 33,7 тысячи тонн.

«Наша задача — сохранить положительную динамику развития этой отрасли и обеспечить предприятиям стабильные меры государственной поддержки», — подчеркнула Анна Касьяненко.

В рамках этой поддержки в нынешнем году  переработчики смогут получить субсидию, компенсирующую часть затрат на переработку тонны сырого молока в пищевые продукты. Конкретные условия и порядок предоставления средств будут объявлены дополнительно, а отбор претендентов начнется 30 марта 2026 года.

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX».

Фото donland.ru (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

местные производители молоко новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru