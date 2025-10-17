ВАРМСУ запускает региональные дни III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России»

Первой субъектом региональных дней стал Ставропольский край. В Минеральных Водах собрались представители муниципалитетов, федеральных и региональных органов власти, Совета Федерации, Госдумы, общественных организаций и бизнеса.

Тема встречи на Ставрополье – «Партнерство государства и бизнеса как инструмент ускоренного роста». Главный акцент в новом сезоне региональных дней делается на определении точек роста и перспективных направлений развития территорий, отметил заместитель начальника управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

«Региональные дни пройдут в 8 субъектах Российской Федерации. Двухдневная деловая программа в каждом из них будет нацелена на поиск новых решений в развитии муниципалитетов. Муниципалитет будущего – это муниципалитет, в котором комфортно жить, и где каждый имеет возможность самореализации. Это целая экосистема, ориентированная на человека. Такие условия для жителей и должна создавать местная власть с учетом новых вызовов и использованием передовых идей. Вместе с тем, мы не отказались от формата выездных муниципальных практик, и наряду с новыми подходами участники на местах будут знакомиться с лучшими наработками коллег и обмениваться опытом. Наш Президент неоднократно обращал внимание, что муниципальная власть ближе всего к людям. Ежегодные региональные дни форума направлены на повышение эффективности системы управления, а, значит, и качества жизни граждан», – подчеркнул Евгений Грачев.

Донской регион в Минводах представляют главы администраций Каменского района и города Зверево Владимир Савин и Александр Лотарев.

По мнению сопредседателя ВАРМСУ, члена президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирины Гусевой, цель региональных дней – повышение эффективности власти на местах.

«Эффективно решать задачи можно лишь при тесном взаимодействии всех уровней власти, и выстраивание такой системы ведет Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Неважно, работаем мы в небольшом селе или в городе-миллионнике – всех нас объединяет служение своей земле, любовь к малой родине и стремление к ее развитию», – заявила Ирина Гусева.

Успешные практики и инициативы, которые представляют на региональных днях, лягут в основу программы III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ», который пройдет в апреле следующего года по поручению Президента России Владимира Путина. Также в рамках форума пройдет церемония вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Этой награды удостаиваются люди, чьи конкретные дела и судьбы являются примером служения обществу и жителям.