В Волгодонске состоялся VIII Международный открытый инклюзивный турнир по плаванию на приз Ростовской АЭС

60 юных спортсменов с ограниченными возможностями здоровья разыграли 130 медалей в различных дисциплинах.

В Волгодонске на базе школы-интерната «Восхождение» и спортивной школы олимпийского резерва №3 (бассейна «Нептун») прошел VIII Международный открытый турнир по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья на приз Ростовской атомной станции. За звание сильнейших боролись сборные команды из Донецкой и Луганской народных республик, Республики Калмыкия, а также гости из Ростова-на-Дону и хозяева турнира – воспитанники волгодонской школы-интерната «Восхождение».

Соревнования уже давно вышли за рамки рядового спортивного события и стали важной платформой для обмена опытом и укрепления дружбы между детьми из разных регионов. Директор школы-интерната «Восхождение» Татьяна Белоусова отметила, что нынешний турнир – образовательный проект, который через спорт учит детей и подростков взаимопониманию, умению преодолевать трудности на пути к цели.

«Отдельно хочется сказать слова благодарности нашему социальному партнеру – Ростовской АЭС за возможность провести турнир для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Атомщиков и школу много лет связывает дружба. Благодаря этой поддержке мы снова вместе», – сказала Татьяна Белоусова.

«Очень приятно видеть на соревнованиях знакомые лица. Это говорит о том, что мы реализуем важный и нужный проект, что спортсмены приезжают с удовольствием. Они намерены бороться честно и открыто. Поддержка таких соревнований – социальная ответственность атомной станции. Спорт меняет жизни этих детей, даёт им веру в себя.  Участники соревнований, независимо от результата, – настоящие победители, так как они проявляют силу воли и характер», – подчеркнула и.о. заместителя директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Светлана Цыба.

Соревнования проходили в течение двух дней. Спортсмены состязались на дистанциях 25, 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем в четырех возрастных группах. По итогам соревнований первое общекомандное место заняли воспитанники волгодонской школы-интерната «Восхождение».

Программа пребывания спортсменов в Волгодонске была насыщенной. Они побывали на экскурсии по городу, посетили волгодонский филиал юридического института МВД России, посмотрели спектакль «Карлик Нос» в Волгодонском молодежном драмтеатре. Одним из ключевых событий стало знакомство пловцов с Ростовской АЭС. Гости посетили учебно-тренировочное подразделение станции, где находится полномасштабный тренажер – точная копия блочных щитов управления атомными энергоблоками. Ребята узнали о перспективах развития атомной энергетики и даже получили уникальную возможность на учебном пульте управления отключить турбину и реактор.

«Очень понравился турнир. Он принес новые знакомства, дружбу и впечатления. Особое впечатление оставили масштабы атомной энергетики и то, как работает атомная станция», – поделилась одна их участниц соревнований Ирина Матвеева, представлявшая ростовскую команду «Волна».

Справка

Государство закрепило спорт как приоритетное направление социальной политики, направленное на укрепление национального престижа и здоровья граждан. В рамках этого курса реализуется комплексный подход, который охватывает все возрастные группы и регионы страны. Создание современной инфраструктуры, поддержка профессиональных атлетов и развитие массовых спортивных инициатив становятся фундаментом для формирования здорового общества и обеспечения лидерства России на мировой спортивной арене.

Фото предоставлены Ростовской АЭС

