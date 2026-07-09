В Таганроге вышел первый номер детского журнала «Остров»

В детской библиотеке им. Н. Островского — филиале № 1 Централизованной библиотечной системы Таганрога произошло знаковое событие: увидел свет первый печатный номер журнала для детей, авторами, редакторами и художниками которого стали сами ребята.

Уникальная библиотечная инициатива «Издательский центр ОСТРОВ» получила путевку в жизнь в рамках престижного федерального проекта «Гений места», направленного на развитие креативных индустрий в регионах России.

Идея создать собственное периодическое издание родилась не на пустом месте. Библиотека имени Н. Островского давно славится не только книжным фондом, но и атмосферой творчества. Когда учреждение получило статус «Точки концентрации талантов» и вошло в проект «Гений места», коллектив стал пробовать свои силы в разных направлениях, которые предлагались. Спустя время стало понятно: пора выходить за привычные рамки.

Так родился «Издательский центр ОСТРОВ» — место, где слово и изображение обретают реальную форму, а юные таганрожцы пробуют себя в роли настоящих медийщиков. Идейным вдохновителем стала заведующая библиотекой Анна Пшеницына, сотрудники Анна Самсонова и Дарья Рубисова с удовольствием поддержали инициативу и приступили к работе в поиске команды проекта – юных журналистов.

Создание журнала стало кропотливой, но захватывающей коллективной работой. Ребята не просто писали тексты — они полностью погрузились в издательский процесс. На первых же встречах начинающие журналисты и дизайнеры приняли ключевое решение: разработали рубрики, придумали яркие темы для первого номера и обсудили, о чем действительно интересно читать сверстникам.

Особый акцент в проекте сделан на визуальном оформлении. Дети не захотели использовать стандартные шаблоны — они рисовали уникальные фоны для каждой страницы, создавая неповторимый стиль издания. Каждый разворот дышит индивидуальностью: здесь и акварельные зарисовки, и яркие графические элементы, и продуманные композиции.

Но самое главное — это, конечно, содержание. Юные авторы учились брать интервью у интересных людей города, рецензировали книги из фонда библиотеки, писали заметки и сочиняли авторскую сказку. Работа кипела в режиме настоящей редакции: ребята осваивали верстку, учились сканировать иллюстрации и работать в команде, где у каждого есть своя роль — от корреспондента до технического редактора.

«Мы увидели, как горят глаза у детей, когда они держат в руках готовый номер. Это результат серьезного труда, который прошел путь от идеи до типографской печати, — делятся сотрудники библиотеки. — Проект «ОСТРОВ» доказал, что у наших детей огромный потенциал. Они способны создавать качественный контент».

Первый номер журнала, напечатанный тиражом в библиотеке, уже поступил в фонд филиалов города, обслуживающих детей. Теперь читатели могут взять его в руки и оценить работу юных таганрожцев. Но останавливаться на достигнутом ребята не собираются: в планах — сделать журнал регулярным, расширить круг авторов и, возможно, выйти на более широкую аудиторию.

«Издательский центр ОСТРОВ» — это не просто кружок по интересам. Это настоящая школа компетенций будущего, где дети учатся креативно мыслить, работать с информацией и доводить проекты до конца. И, судя по первому номеру, у таганрогских «гениев места» все получается блестяще.

Справка

Федеральный проект «Гений места» реализуется в рамках национального проекта «Культура». Его задача — объединить усилия библиотек, творческих людей и локальных сообществ для развития креативных индустрий в малых городах и районных центрах России.

Татьяна ЕРОХИНА, фото Владимира Прозоровского