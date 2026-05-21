В Таганроге в рамках региональной госпрограммы модернизируют теплоинфраструктуру для 35 социальных объектов и 211 многоквартирных домов

Также ведется замена аварийных участков теплосетей общей протяженностью почти 6 км.

В Таганроге продолжается капитальный ремонт объектов теплоэнергетики в рамках областной госпрограммы. Работы начались в прошлом году. В планах — обновить 11 первоочередных аварийных участков тепловых сетей общей протяженностью 5,8 км, а также два котла мощностью 35 и 50 Гкал/час. Это оборудование обеспечивает теплом 211 многоквартирных домов (25 тысяч жителей) и 35 социальных объектов города.

На котельных по улицам Заводской и Химической уже демонтировали устаревшее оборудование. На Заводскую доставили новую трубную часть, монтаж уже начат. Для котельной на Химической оборудование изготавливается, его поставка ожидается к середине июня. Что касается тепловых сетей, работы ведутся на пяти участках — по улицам П.Тольятти, С.Лазо, Турубаровых и Желябова. Там разработаны траншеи, демонтированы старые сети, завезены новые материалы. На двух участках монтаж и подключение уже завершены, на остальных продолжаются нанесение антикоррозийного покрытия, теплоизоляция и благоустройство. Завершить все работы планируется в июле.

«Старое оборудование и изношенные сети в Таганроге создавали риски для жителей и соцучреждений. Задача — войти в отопительный сезон с обновленной инфраструктурой», — прокомментировала министр жилищно-коммунального хозяйства Антонина Пшеничная.

