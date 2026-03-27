В Таганроге у жителей микрорайона Андреевский и в части центра сегодня нет света

Отключение электроэнергии связано с проведением аварийных работ, а также обслуживанием подстанции.

В МКУ «Управление защиты от ЧС» (г.Таганрог) сообщили об отключении энергоснабжения потребителей в микрорайоне «Андреевский». Это связано с работами по замене силового кабеля, которые проводит Примэнерго. Света не будет в домах на улицах Победы и Маргелова в период с 9.00 до 18.00.

Кроме того, сегодня ЮЗЭС проводит техническое обслуживание на подстанции ТП-28. Поэтому электроэнергия отключена на пер. Гоголевском, от ул. Фрунзе до ул. Александровской.

Фото: МКУ «Управление защиты от ЧС» г. Таганрог