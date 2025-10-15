Главная » Новости Таганрога

В Таганроге собираются изменить маршрут автобуса № 56

В Таганроге изменится маршрут автобуса № 56, который будет заезжать на остановочный пункт «Рембаза». Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Делается это для удобства работников ООО «АРЗ № 325». Сейчас вопрос находится в стадии проработки, а изменения в маршрут городские власти планируют внести уже со следующей недели.

Также не так давно изменилась схема движения электробуса, следующего по маршруту 5/7-Т. Теперь он проходит по улицам Галицкого, Сызранова, Сергея Шило и Александровской. Опросы показали, что таганрожцы довольны этим нововведением.

Напомним, что из-за неисполнения обязательств расторгнут контракт с перевозчиком «Автолайн», который обслуживал, в том числе, маршрут № 60.

«Сейчас мы снова проводим конкурс и ищем нового перевозчика для маршрутов № 2, № 15 и № 60», — рассказала Светлана Камбулова.

Кстати, утром 14 октября специалисты городского управления транспорта на остановке «Вокзал Таганрог 1» провели проверку выполнения работы автобусов, следующих по маршрутам № 4 (Вокзал Таганрог-1 – ул. Дачная) и № 8 (Вокзал «Таганрог-1» — ст. Марцево). Они зафиксировали  нарушения утвержденного расписания движения. Составлены акты для проведения претензионной работы с перевозчиками. К транспортным организациям, не исполняющим условия муниципальных контрактов, будут применены штрафные санкции.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге перевозчику ООО «Пассажиртранс» грозит штраф за нарушения.

Фото tagancity.ru

