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Начальник донского Главка МВД дал оценку работе полиции Таганрога

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Начальник Главного управления МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант Александр Речицкий посетил Таганрог, где проверил работу местного отдела полиции и подвел итоги его деятельности за первое полугодие.

#Безопасность

В ходе визита руководитель Главка оценил оперативную обстановку на обслуживаемых территориях, обсудил приоритетные направления работы и дал оценку эффективности мер по профилактике правонарушений и раскрытию преступлений. Особое внимание Александр Речицкий уделил вопросам сохранения личного состава. Он подчеркнул, что эта работа должна вестись последовательно и скрупулезно, а одним из факторов, влияющих на удержание и пополнение кадров, является материальное стимулирование и поощрение сотрудников за успехи в службе.

Среди задач, поставленных руководителем донской полиции, — формирование постоянной и системной готовности к несению службы в особых условиях, связанных с реальной оперативной обстановкой. Генерал-лейтенант отметил, что Таганрог — территория с развитым промышленным рыболовством и переработкой рыбной продукции, однако принимаемые меры для пресечения незаконной добычи биоресурсов недостаточны. Он потребовал активизировать работу оперативных служб по выявлению и пресечению таких преступлений.

Кроме того, в числе поставленных задач — жесткий контроль миграционной обстановки, усиление профилактической работы, обеспечение безопасности дорожного движения и противодействие всем видам экстремизма. В завершение встречи Александр Речицкий наградил сотрудников, отличившихся при выполнении служебных обязанностей.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге полицейские задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Фото предоставлено УМВД по г. Таганрогу

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Таганрогская правда

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