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В Таганроге в 2026 году благоустроят две общественные территории на месте пустыря по улице Дачной

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В Таганроге в этом году стартуют два проекта инициативного бюджетирования — благоустройство общественных территорий на улице Дачной, 88 и 90. С ходом подготовки к работам ознакомилась глава города Светлана Камбулова.

Благоустройство

Эти площадки вошли в число 15 победителей конкурса 2025 года. Они находятся в крупном жилом микрорайоне, где потребность в качественном общественном пространстве особенно высока.

«Пока это пустырь, но скоро здесь закипит работа. Наша задача — заранее увидеть возможные проблемы и оперативно их решить, чтобы не затягивать старт работ», — отметила глава города.

Проект предусматривает создание сети пешеходных дорожек, площадки со спортивными элементами, современной детской игровой зоны, места для проведения праздников и встреч, а также беседки, скамеек и нового освещения.

«Мы понимаем, как важно для жителей получить этот объект в срок и с должным качеством. Будем строго контролировать каждый этап работ. Уверена, что после завершения работ эта территория станет точкой притяжения для жителей всех возрастов — удобной, безопасной и по-настоящему востребованной», — добавила Камбулова.

Ранее мы рассказали, что завершен плановый ремонт на 11 котельных Таганрога, прошли гидравлические испытания 383 многоквартирных домов.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой

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Таганрогская правда

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