В Таганроге раскрываемость тяжких преступлений в 2025 году достигла 100%

Депутаты Городской Думы Таганрога заслушали отчет о работе полиции за 2025 год.

По заявлению начальника Управления МВД России по Таганрогу Владимира Грекова все поставленные задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности граждан сотрудниками полиции были выполнены в полном объеме.

Общее число зарегистрированных правонарушений в минувшем году снизилось на 16%, при этом число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 5,6%. Текущий уровень преступности составляет 120 инцидентов на каждые 10 тысяч жителей. Общая раскрываемость преступлений возросла на 6,2% благодаря проводимым следственным действиям. Раскрываемость таких серьезных преступлений, как убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения и изнасилования достигла 100%.

Благодаря инициативе сотрудников правоохранительных органов в прошлом году было выявлено на 6,4% больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом из 400 фактов таких преступлений 37,8% касались сбыта наркотических средств – всего за отчетный период из незаконного оборота изъято 2,2 кг наркотических веществ. Кроме того, сотрудникам полиции удалось выявить и пресечь деятельность 15 групп, специализирующихся на распространении наркотиков, две из которых – организованные, ликвидировать деятельность двух наркопритонов и раскрыть два случая культивирования наркотиков. По информации УМВД, Роскомнадзором заблокировано 67 ресурсов, содержащих противоправный контент.

Принятые меры, направленные на укрепление правопорядка, привели к заметному снижению количества ряда преступлений: убийств (на 60%), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 28,6%), разбоев (на 25%), квартирных краж (на 60%), краж мобильных телефонов (на 28,5%), грабежей (на 52,8%), мошенничеств (на 21,0%) и случаев незаконного завладения транспортными средствами (на 31,6%). Также успешно продолжается работа по розыску лиц, скрывающихся от правосудия. Так, в результате оперативно-поисковых мероприятий было установлено местонахождение 96 человек, из которых 21 находился в розыске по делам прошлых лет.

В 2025 году на территории города проведено 575 проверок соблюдения миграционного законодательства иностранными гражданами. В результате еженедельных рейдов по жилому сектору, направленных на выявление фиктивной регистрации, составлено 482 административных протокола, возбуждено 5 уголовных дел и реализовано решение об административном выдворении с территории Российской Федерации 5 иностранных граждан.

Сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 15217 нарушений ПДД, из них 334 случая управления транспортным средством в нетрезвом виде. При этом по статье 264.1 УК РФ, предусматривающей наказание водителей за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения, было пресечено 38 преступлений. В рамках проведенных 27 рейдов выявлено 2775 нарушений ПДД, в том числе 95 случаев вождения в состоянии опьянения.

Источник: пресс-служба Городской Думы Таганрога