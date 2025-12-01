В Таганроге проведут инструктаж для водителей маршруток о вежливом обращении с пассажирами

Поводом для этого стал факт грубого разговора водителя маршрутки № 77 с пассажиркой.

В Таганроге произошел неприятный инцидент в маршрутке № 77.Один из водителей на данном маршруте в ответ на вопрос пассажирки об остановке ответил грубо, с использованием нецензурной лексики. Таганроженка поделилась своим возмущением в городском чате и СМИ.

Администрация города отреагировала на этот инцидент.

«Руководителю транспортной организации ООО «Автолайн-КО», осуществляющей регулярные пассажирские перевозки по маршруту № 77, указано на необходимость проведения с водительским составом дополнительных инструктажей о культуре поведения на рабочем месте вежливом и корректном обращении с пассажирами», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Таганрога.

Жителям города также напомнили, что о фактах нарушения водителями транспортной дисциплины, Правил пассажирских перевозок можно сообщать в управление транспорта города по тел. 8(8634)361-293). При обращении нужно указать номер маршрута, госномер автобуса, а также дату, время и место обстоятельств обращения. По всем случаям нарушений, в том числе некорректного общения с пассажирами, будут приниматься меры, подчеркнули в администрации.

Фото: bloknot-taganrog.ru