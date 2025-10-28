Главная » Город

В Таганроге продолжается ремонт ливневки в переулке Малый Садовый

Из-за ремонтных работ по переулку ограничено движение транспорта.

На прошлой неделе МКУ «Благоустройство» приступило к ремонту ливневой канализации в районе переулка Малый Садовый.

«Для того, чтобы произвести ремонтные работы, было перекрыто движение транспорта по переулку Малый Садовый на участке от дома № 40 до улицы Лесная Биржа», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Кроме того, параллельно ведётся устранение аварии на водопроводных сетях. Работы проводятся на участке от переулка Малый Садовый, 17 до «Чёрного моста».

После устранения аварийной ситуации все работы сосредоточат на ремонте ливневой канализации под «Чёрным мостом». Будет выполнено устройство бетонного основания под лотки, монтаж пескоуловителей с обеих сторон, асфальтирование территории около решётки ливневой системы.

По контракту, ремонт планируется завершить до 30 ноября.

В связи с временным ограничением проезда по переулку Малому Садовому водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты передвижения.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

