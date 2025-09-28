Главная » #ЖКХ

В Таганроге продолжается реконструкция аварийного самотечного коллектора

Компания «Современные системы реновации» занимается масштабной реконструкцией аварийных участков главного самотечного коллектора Таганрога, общей протяженностью 3801 метр.

Работы идут на участках от улицы Мало-Почтовой до Выгонной и по 3-му Артиллерийскому переулку — от улицы Выгонной до Железнодорожной. На двух участках ремонт ведется открытым способом: от дома № 46 до дома № 32 по улице Мало-Почтовой и от дома № 32 по улице Мало-Почтовой до улицы 2-й Котельной.

В настоящее время на этих участках разрабатываются траншеи с креплением стен, демонтируется старый трубопровод и укладывается новый. После крепления будут демонтированы, а участок обратно засыпан.

На участке по 3-му Артиллерийскому переулку сейчас выполняется второй этап работ по прочистке существующего трубопровода с использованием стальных желонок для последующей санации. Третий и заключительный этап ремонтных работ, который включает санацию коллектора методом «труба в трубе», запланирован на 2026 год. Его протяженность составит 555 метров.

Заместитель руководителя строительства компании «Современные системы реновации» Анатолий Гридчин отмечает, что коллектор, построенный в 1970-х годах, находится в критическом состоянии. Работы ведутся в условиях сильной заиленности сетей водоотведения, которая составляет более 90%, а в некоторых местах имеются обрушения верхнего свода коллектора.

«Для обеспечения бесперебойного функционирования системы были проложены временные линии для перекачки стоков», — сообщил Анатолий Гридчин.

В компании подчеркивают, что реализация проекта позволит значительно повысить надежность городской канализационной системы и обеспечить комфорт для жителей. Будут устранены риски возникновения аварийных ситуаций на магистрали и предотвращено попадание неочищенных стоков в окружающую среду.

