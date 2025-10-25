Главная » Город

В Таганроге поздравили с праздником работников городского пассажирского транспорта

24 октября в Чеховской библиотеке Таганрога с наступающим профессиональным праздником поздравили водителей городского пассажирского транспорта, кондукторов и диспетчеров, технический персонал, обслуживающий подвижной состав, специалистов по организации движения и руководителей автотранспортных предприятий.

Город

День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, который отмечают в последнее воскресенье октября можно назвать народным, поскольку празднуют его как любители, так и профессионалы. В Чеховской библиотеке представителей автотранспортных предприятий города, МУП «ТТУ» и ООО «Синара-ГТР Таганрог» поздравили заместитель председателя городской Думы Валерий Селиванов и заместитель главы администрации по вопросам экономики Олег Шеховцов.

Обращаясь к присутствующим, Валерий Селиванов отметил  изменения, которые сейчас происходят в транспортной инфраструктуре города.

«Сегодня мы идем по пути масштабных преобразований. Реконструкция трамвайного движения, планомерное обновление подвижного состава, оптимизация маршрутной сети – это значительные шаги в работе по совершенствованию системы общественного транспорта Таганрога. Каждый из вас вносит свой вклад в эту работу, с самого раннего утра задавая темп жизни всему нашему городу. Желаю вам безаварийных поездок и благодарных пассажиров», — обратился он к собравшимся в зале сотрудникам автотранспортных предприятий.

За многолетний и добросовестный труд лучшие представители отрасли были отмечены благодарственными письмами администрации Таганрога и городской Думы.

Для виновников торжества в этот день выступали городские творческие коллективы.

Фото Анатолия Ивашова

День работников транспорта новости Таганрог торжественный прием Чеховская библиотека
