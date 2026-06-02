Главная » Город

В Таганроге первую репетицию провел Православный казачий хор

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Таганроге начал работу Православный казачий хор, созданный при Городском казачьем обществе «Таганрогское». Первая репетиция нового коллектива прошла в штабе организации.

Город

Как сообщили в ГКО «Таганрогское», создание хора стало частью работы по сохранению и популяризации культурного и духовно-нравственного наследия донского казачества. С приветственным словом к участникам обратился атаман Иван Надолинский. Он отметил важность традиций и выразил уверенность, что коллектив займет достойное место в просветительской, культурной и концертной жизни города.

В репертуар хора войдут народные казачьи и русские песни, духовные произведения, русская классика.

«После репетиции участники обсудили планы и перспективы развития коллектива», — отмечается в сообщении ГКО «Таганрогское».

Ранее мы рассказывали о том, что казаки Таганрога доставили гуманитарный груз бойцам танкового полка в зоне СВО.

Фото: ГКО «Таганрогское»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

казаки Таганрог творчество хоровые коллективы
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru