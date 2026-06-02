В Таганроге первую репетицию провел Православный казачий хор

В Таганроге начал работу Православный казачий хор, созданный при Городском казачьем обществе «Таганрогское». Первая репетиция нового коллектива прошла в штабе организации.

Как сообщили в ГКО «Таганрогское», создание хора стало частью работы по сохранению и популяризации культурного и духовно-нравственного наследия донского казачества. С приветственным словом к участникам обратился атаман Иван Надолинский. Он отметил важность традиций и выразил уверенность, что коллектив займет достойное место в просветительской, культурной и концертной жизни города.

В репертуар хора войдут народные казачьи и русские песни, духовные произведения, русская классика.

«После репетиции участники обсудили планы и перспективы развития коллектива», — отмечается в сообщении ГКО «Таганрогское».

Ранее мы рассказывали о том, что казаки Таганрога доставили гуманитарный груз бойцам танкового полка в зоне СВО.

Фото: ГКО «Таганрогское»