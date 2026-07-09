В Таганроге обновляют разметку пешеходных переходов на улице Петровской

В Таганроге продолжаются работы по обновлению дорожной разметки, которые стартовали в начале текущей недели.
Дорожники работают преимущественно ночью, чтобы минимизировать помехи для движения транспорта. В первую очередь разметку наносят на центральных улицах.
«9 июля обновляется нанесение разметки пешеходных переходов на улице Петровской», — рассказал заместитель главы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов.
Пешеходные переходы обновят на 38 улицах и переулках.
На время проведения работ водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и следить за временными знаками и ограждениями. Пешеходам советуют пользоваться только установленными переходами.
Также Егор Долматов сообщил, что уже завершен карто-ямочный ремонт дорожного полотна на улице Галицкого, в районе ЖК «Авиатор». Заасфальтировано 740 кв. метров. Ведется приемка выполненных работ.
Фото: канал в МАХ Егора Долматова