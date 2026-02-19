В Таганроге коммунальные службы приступили к отсыпке дорог противогололедными материалами

Город вновь попал в зону действия неблагоприятных погодных условий.

Сегодня в донском регионе, в том числе в Таганроге, погода вновь резко меняется в сторону ухудшения. Синоптики прогнозируют в ближайшие часы осадки в виде мокрого снега с дождем, сильный ветер, до 15-20 метров в секунду, возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололед.

«Все городские службы приведены в состояние повышенной готовности для оперативного реагирования на любые изменения обстановки, — сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях. — Главная задача — обеспечить безопасное передвижение транспорта и пешеходов по городским улицам».

По информации МКУ «Благоустройство», в Таганроге работы по отсыпке дорог противогололедными материалами уже начаты. «На линии сейчас задействовано 5 комбинированных дорожных машин (КДМ)», — уточнили в учреждении. Техника в первую очередь сосредоточена на обработке особо опасных при гололеде участков — спусках и подъемах.

Жителей города, особенно автомобилистов, власти просят в период непогоды соблюдать особую осторожность при передвижении. В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно обращайтесь по единому номеру экстренных служб — «112».

Фото «ТП»