Чудо-дети Таганрога: в Чеховской библиотеке наградили дошколят — победителей городского конкурса

Знаете ли вы, что в Таганроге живут настоящие чудо-дети? Самые талантливые дошкольники прошли несколько этапов городского конкурса «Чудо-ребенок 2026», продемонстрировав немалый интеллектуальный и творческий потенциал, удивляли жюри силой и ловкостью, смекалкой и особенно — своей волей к победе.

1 июня, в День защиты детей, в библиотеке имени А.П. Чехова состоялась церемония награждения победителей.

2026 год объявлен Годом единства народов России, и Годом дошкольного образования. Участники конкурса отчасти отразили культурное многообразие нашей страны в своих работах. А кроме того, они танцевали, соревновались в эстафете, рисовали, показывали акробатические этюды, химические опыты и другие свои знания и умения.

Встречали малышей, родителей и педагогов всем знакомые мультипликационные герои Белладонна и Фунтик, развлекал иллюзионист Амир, у которого в запасе кроме удачных чудес и смешных неудачных фокусов оказались настоящая змея — небольшой питон — и черный кролик, которого все зрители в зале непременно хотели погладить.

Яркий и увлекательный сюжет подготовленного организаторами видео напомнил участником этапы конкурса. А потом, во время награждения, каждый чудесный ребенок, получая памятные подарки, стал обладателем собственного портрета — доброго шаржа.

Кто же стал победителем? В номинации «Чудо-творец» победитель — Алексей Карпов из Центра развития ребенка «Ромашка». В номинации «Чудо-исследователь» лучшей стала — Кира Притыко из детского сада № 52.

Награду как «Чудо–натуралист» получила Полина Витковская из детского сада № 2. «Чудо-талант» признали у Алина Близнюковой из детского сада № 55, в этом же садике оказалась лучшая группа поддержки. «Чудо-крепышом» стал Евгений Васин из садика № 6. Первой в номинации «Чудо-артист» оказалась Ангелина Кардаева из детсада № 44.

«Чудо-спортсменом признали Дамира Батюка из Центра развития ребенка «Улыбка». «Чудо-умником» за знания стала Дарья Лакаева из детского сада № 64.

«Дорогие ребята, мы никогда не думали, что столь юные граждане нашего города — такие смелые, любознательные, такие умные, — порадовалась за талантливых малышей начальник управления образования Таганрога Ольга Морозова».

Первый заместитель главы городской администрации Ирина Голубева заметила, что у конкурса замечательное чудо-жюри, детей учат и воспитывают лучшие чудо-педагоги, а растят, конечно же, чудо-родители. Поэтому неудивительно, что на городском, ставшим традиционным конкурсе выступают настоящие чудо-участники.

«Надеюсь, что время, которое мы с вами так плодотворно провели, позволило всем узнать больше и научиться новым навыкам. Самое главное – вы нашли настоящих друзей, это самое ценное! Всем городом гордимся, что у нас такие прекрасные! Вы настоящие звезды», — поздравила участников Ирина Валериевна.

Абсолютным победителем городского конкурса «Чудо-ребенок-2026» стал Дамир Батюк. По его словам, мальчик очень ждал победу, и шел к ней много месяцев. Он поблагодарил родителей педагогов.

И, конечно, победа — Дамира это успех всего коллектива Центра развития ребенка «Улыбка», достижение педагогов и родителей. А дети — наши главные надежды, сердце и душа будущего и настоящего. Пусть им открываются все дороги, а чудеса их руками не заставят себя ждать.

Марина Даренская, фото автора