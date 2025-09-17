Главная » Культура

В Таганроге археологические находки, монеты и медали покажут гостям Дворца Алфераки   

20 и 21 сентября Дворец Алфераки приглашает всех любителей истории на тематическую экскурсию «Через века к современному Таганрогу».

Жители и гости города узнают, каким было Приазовье в эпоху каменного и бронзового веков, в период Средневековья. Смогут проследить ход развития Таганрога от основания до XXI века. А также увидеть редкие предметы из коллекции Таганрогского музея-заповедника – археологические находки, монеты и медали, оружие, книги, предметы быта и, конечно, реликвии семьи Алфераки.

В субботу, 20 сентября, экскурсия начнётся в 12 часов, её проведёт научный сотрудник музея Ника Кирповская.

В воскресенье, 21 сентября, начало экскурсии также в 12 часов, экскурсовод – старший научный сотрудник музея Валентина Ратник.

Билеты можно приобрести в кассе музея на улице Фрунзе,41 перед началом экскурсии. Справки по телефону 8 (8634) 38-34-96.

Фото Сергея Плишенко

