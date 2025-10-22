На трассе в Ростовской области мотоциклист погиб, врезавшись в фуру

21 октября на трассе в Ростовской области во время столкновения мотоцикла с полуприцепом фуры погиб 26-летний водитель, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 13.00 на 1049 км автодороги М-4 «Дон» в Аксайском районе. По предварительной информации, 26-летний водитель мотоцикла Honda не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди в попутном направлении автопоезда MAN с полуприцепом Krone и врезался в него.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте аварии. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото Госавтоинспекции РО