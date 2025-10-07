В Рунете зафиксирован исторический максимум распространения дипфейков

С начала 2025 года количество видео, несущих социальную опасность и намеренно вводящих людей в заблуждение, значительно возросло.

Только за период с января по сентябрь 2025 года в Рунете было выявлено 342 уникальных дипфейка подобного типа. Это в 4,1 раза больше, чем за весь предыдущий год, согласно данным АНО «Диалог регионы». Прогнозируется, что к концу года число таких подделок превысит показатели 2024-го в пять раз.

Аудитория, интересующаяся этим контентом, также растёт. В текущем году количество просмотров дипфейков достигло 122,5 млн, что более чем втрое превышает показатели прошлого года.

По информации Сергея Маклакова, начальника управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы», чаще всего мишенями для дипфейков становятся губернаторы. Наибольшее количество поддельных видео было направлено против главы Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Кроме того, зарегистрированы случаи использования образа губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, который появился в пяти фальшивых роликах.

Сегодня, с развитием технологий искусственного интеллекта, дипфейки становятся всё более реалистичными, что представляет серьёзную угрозу.

Отметим, что 29 октября в Москве состоится международный форум «Диалог о фейках 3.0», где будут обсуждаться меры по противодействию распространению ложной информации. Ожидается участие более двух тысяч экспертов из 80 стран.

Изображение от freepik