В Ростве местного жителя будут судить за убийство по неосторожности

Фигурант умышленно кинул в мешавшего ему прохожего с балкона стеклянную банку.

В Ростове-на-Дону 43-летний местный житель обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, повлекшего смерть человека.

По данным следствия, в июле 2025 года обвиняемый, находясь на балконе своей квартиры на ул. Немировича-Данченко, поссорился с 47-летний мужчиной, который вел себя шумно во дворе дома. В ходе перепалки фигурант бросил в находящегося внизу мужчину с балкона несколько стеклянных банок, причинив ему телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, сообщили в региональном следкоме.

Потерпевший был госпитализирован в больницу, где через несколько дней скончался.
Обвиняемый свою вину в совершении преступления признал в полном объеме. Дело направлено в суд, фигуранту грозит до пятнадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

