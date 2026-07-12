В Ростовской области жертвой мошенников стала несовершеннолетняя: ущерб превысил 5,7 млн рублей

Девушка поверила в угрозу уголовного преследования ее родителей.

В Волгодонске 17-летняя девушка перевела мошенникам более 5,7 миллиона рублей, испугавшись, что ее родителей привлекут к уголовной ответственности.

В полицию обратился 42-летний местный житель, который рассказал, что его несовершеннолетняя дочь стала жертвой аферистов. Как выяснили правоохранители, в начале июля на телефон девушки позвонил курьер цветочного салона. Он попросил продиктовать код для получения заказа, и потерпевшая выполнила это требование.

Сразу после этого ей позвонил лжесотрудник силового ведомства. Он предупредил о конфиденциальности разговора и заявил, что от имени девушки мошенники оформили кредит, а на нее саму завели уголовное дело за финансирование недружественного государства. Звонивший также пригрозил, что за эти действия ее родителям грозит уголовное преследование. Собеседник пообещал помочь решить проблему, но для этого потребовал провести видеосъемку квартиры под видом следственного обыска, а также записать видео, подтверждающее отсутствие на теле девушки запрещенной символики. Затем под предлогом проверки наличных, драгоценностей и ценных вещей на подлинность и законность приобретения он убедил подростка передать все сбережения, ювелирные украшения и ценности прибывшему курьеру. О произошедшем девушка рассказала родителям, после чего те сразу обратились в полицию.

Общий ущерб составил более 5,7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление причастных к преступлению.

Сотрудники полиции напоминают: никогда не выполняйте финансовые инструкции, поступающие по телефону, даже если собеседник представляется сотрудником силовых структур или финансовой организации. Любые вопросы, касающиеся счетов и операций, следует решать только при личном обращении в банк либо по номерам, официально указанным на сайте кредитной организации или на банковской карте.

Фото: ГУ МВД по РО