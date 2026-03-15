В Ростовской области женщина-водитель не справилась с управлением, во время аварии машина перевернулась

14 марта в Ростовской области женщина-водитель была доставлена в больницу после аварии на автодороге Волгодонск – Зимовники, когда ее автомобиль перевернулся.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла в 13.45 на 16 км трассы в Зимовниковском районе. По предварительной информации 40-летняя женщина на автомобиле Ford Focus не справилась с управлением, съехала в левый по ходу движения кювет, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

Фото Госавтоинспекции РО