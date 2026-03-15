Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области женщина-водитель не справилась с управлением, во время аварии машина перевернулась

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

14 марта в Ростовской области женщина-водитель была доставлена в больницу после аварии на автодороге Волгодонск – Зимовники, когда ее автомобиль перевернулся.  

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, авария произошла в 13.45 на 16 км трассы в Зимовниковском районе. По предварительной информации 40-летняя женщина на автомобиле Ford Focus не справилась с управлением, съехала в левый по ходу движения кювет, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области пассажирка погибла в страшном ДТП, когда водитель иномарки врезался в грузовик у обочины.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru