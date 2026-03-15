В Ростовской области пассажирка погибла в страшном ДТП, когда водитель иномарки врезался в грузовик у обочины

14 марта в Ростовской области погиб пассажир, а водитель был доставлен в больницу в результате страшной аварии, когда легковой автомобиль врезался в «КамАЗ», сообщает региональная Госавтоинспекция.

Столкновение легкового автомобиля с грузовиком случилось в 19.10 на трассе Цимлянск — Суровикино. По предварительной информации, 64-летний водитель Mitsubishi Outlander XL не выбрал безопасную скорость, соответствующую дорожным условиям, и врезался в стоящий у обочины «КамАЗ» с прицепом. Грузовик остановился из-за технической неисправности.

В результате аварии 65-летняя пассажирка Mitsubishi погибла на месте до прибытия медиков. Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован. Сейчас полиция устанавливает все детали случившегося.

Фото Госавтоинспекции РО