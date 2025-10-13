Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области затруднено движение на участке трассы М-4 «Дон»

13 октября в Ростовской области на 1021 км автодороге М-4 «Дон» в Октябрьском районе затруднено движение транспорта в южном направлении. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Чтобы объехать создавшийся затор водителям рекомендуют воспользоваться альтернативным маршрутом — через развязку на 1002 км — поворот на город Шахты.

«Просим учитывать информацию при планировании поездки и соблюдать правила дорожного движения», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что вечерняя электричка Ростов — Таганрог будет останавливаться в Танаисе.

Фото Госавтоинспекции РО

