В Ростовской области затруднено движение на участке трассы М-4 «Дон»

13 октября в Ростовской области на 1021 км автодороге М-4 «Дон» в Октябрьском районе затруднено движение транспорта в южном направлении. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Чтобы объехать создавшийся затор водителям рекомендуют воспользоваться альтернативным маршрутом — через развязку на 1002 км — поворот на город Шахты.

«Просим учитывать информацию при планировании поездки и соблюдать правила дорожного движения», — пишет источник.

Фото Госавтоинспекции РО