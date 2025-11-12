В Ростовской области запустили цифровую платформу для волонтеров СВО

В Ростовской области запустили единую цифровую платформу для координации помощи волонтеров и инициативных групп, поддерживающих участников специальной военной операции и их семьи.

Инициатива реализуется в рамках акции Южного военного округа «СВОи приходят на помощь» при поддержке регионального правительства.

«Платформа позволит систематизировать уже имеющиеся наработки в сфере оказания помощи нашим защитникам. Это важный шаг в построении слаженной системы народной поддержки. Сервис позволит объединить тысячи людей, делая помощь более оперативной и адресной», — подчеркнул значимость проекта заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий.

Новый ресурс призван решить несколько ключевых задач, включая консолидацию усилий добровольцев. Единое информационное пространство поможет избежать дублирования и повысит эффективность работы. Волонтеры смогут оперативно находить необходимые ресурсы, материалы и актуальные данные, а также оптимизировать маршруты доставки помощи в наиболее нуждающиеся районы.

Уточнить детали о функционировании платформы можно по телефону горячей линии: (863) 240-19-18. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов.

Фото: donland.ru