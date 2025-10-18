Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области заметно подешевели праворульные авто с пробегом

Toyota и Nissan лидируют среди праворульных автомобилей в Ростовской области.

Новости Ростовской области

Эксперты Авито Авто изучили интерес пользователей платформы в Ростовской области к праворульным автомобилям с пробегом за третий квартал 2025 года. Они выяснили, какие марки и модели пользуются наибольшим спросом. Оказалось, что Toyota уверенно занимает первое место по доле интереса.

Согласно данным Авито Авто, в Ростовской области автомобили с правым рулем составляют 2,9% от общего числа предложений на платформе. Среди них чаще всего встречаются Honda (32,4% от предложений этой марки), Toyota (21,9%), Nissan (15,1%), Mitsubishi (10,5%) и Mazda (8,1%).

Наибольший интерес у потенциальных покупателей вызывают автомобили марки Toyota (32,9% от общего интереса). На втором месте — Nissan (19,4%), на третьем — Honda (12,8%). Далее идут Mitsubishi (7,2%) и Mazda (5,3%).

С июня по сентябрь 2025 года автомобили многих популярных марок стали доступнее. Цены на Mazda снизились на 8,6% и составляют 350 000 рублей, на Toyota — на 7,1% до 650 000 рублей, на Nissan — на 3,5% до 550 000 рублей. Цены на Mitsubishi остались на уровне прошлого года — 350 000 рублей.

«Праворульные автомобили занимают свою нишу на российском рынке и пользуются спросом у покупателей, в том числе благодаря доступной цене. Однако они могут иметь богатую историю эксплуатации в других странах, поэтому при их выборе и покупке важно тщательно проверять их состояние», — отметил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.

