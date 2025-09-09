В Ростовской области задержали банду, которая воровала коров и быков

В Ростовской области сотрудники полиции задержали пятерых членов преступной группы, которые занимались кражами домашнего скота с пастбищ и хозяйственных дворов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Преступления совершались на территориях Милютинского, Цимлянского, Белокалитвинского и Зерноградского районов Ростовской области, а также Ставропольского края. Фигуранты воровали животных ночью, а затем сдавали их перекупщикам. Сумма ущерба составила более трех миллионов рублей.

«Во время обысков у задержанных изъяты автомобили «ВАЗ-2115» и «Газель», мобильные телефоны, а также десять похищенных быков и коров», — пишет источник.

Также задержаны двое жителей Пролетарского района, занимающихся скупкой краденых животных. В отношении членов банды возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается, устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности, а также дополнительные эпизоды краж.

Ранее мы рассказали, что на Дону за убийство найденной на берегу реки женщины задержан ее бывший муж.

Фото ГУ МВД по РО