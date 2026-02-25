В Ростовской области за неделю вирус гриппа выявлен у 11,7% заболевших

В Ростовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом остается ниже эпидемических порогов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Согласно данным лабораторного мониторинга, в структуре выявленных респираторных вирусов на грипп приходится 11,7%, при этом доминирует вирус гриппа А (H3N2). Остальные 88,3% случаев связаны с вирусами негриппозной этиологии – аденовирус, парагрипп, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус. Преобладают риновирусы, составляя 22,2% от общего числа расшифрованных образцов.

Ведомство напоминает жителям области о важности профилактических мер. Специалисты рекомендуют уделять внимание витаминной поддержке организма. Кроме того, необходимо соблюдать правила респираторного этикета, а в общественных местах рекомендуется использовать медицинские маски.

