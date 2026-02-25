Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области за неделю вирус гриппа выявлен у 11,7% заболевших

На чтение 1 мин Опубликовано

В Ростовской области заболеваемость ОРВИ и гриппом остается ниже эпидемических порогов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Новости Ростовской области

Согласно данным лабораторного мониторинга, в структуре выявленных респираторных вирусов на грипп приходится 11,7%, при этом доминирует вирус гриппа А (H3N2). Остальные 88,3% случаев связаны с вирусами негриппозной этиологии – аденовирус, парагрипп, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус. Преобладают риновирусы, составляя 22,2% от общего числа расшифрованных образцов.

Ведомство напоминает жителям области о важности профилактических мер. Специалисты рекомендуют уделять внимание витаминной поддержке организма. Кроме того, необходимо соблюдать правила респираторного этикета, а в общественных местах рекомендуется использовать медицинские маски.

Ранее мы рассказали , что на Дону заболеваемость коклюшем снизилась в 25 раз, а корью — в три раза.

Изображение от freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

грипп и ОРВИ новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru