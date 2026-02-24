На Дону заболеваемость коклюшем снизилась в 25 раз, а корью — в три раза

Несколько опасных заболеваний не регистрировались уже более 10 лет.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о некоторых итогах иммунизации населения, которая проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

В сообщении ведомства говорится, что в донском регионе уже более 10 лет «не регистрировалась заболеваемость дифтерией и полиомиелитом, вызванным диким штаммом полиовируса». Отмечается, что в 2025 году заболеваемость коклюшем снизилась в 3,1 раза по сравнению с 2024 годом, корью — в 25 раз. В прошлом году регистрировались единичные случаи заболевания краснухой и эпидемическим паротитом.

Низкий уровень заболеваемости инфекциями в первую очередь обусловлен поддержанием высокого уровня охвата прививками (более 95%) на Дону. В то же время в Роспотребнадзора отметили, что «на каждой территории имеются люди, которые отказываются от профилактических прививок» в соответствии с Национальным календарем (против дифтерии, столбняка, коклюша, кори, краснухи, эпидемического паротита, вирусного гепатита В, полиомиелита, туберкулеза, пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции, гриппа). В ведомстве считают, что данное обстоятельство может привести к возникновению инфекционных болезней и тяжелых случаев заболеваний с серьезными осложнениями.

