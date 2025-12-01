В Ростовской области выявили нарушителей запрета видеосъемки атак беспилотников

Несколько человек будут оштрафованы, на администратора одного из ТГ-каналов возбуждено уголовное дело.

Работа по противодействию несанкционированному распространению информации о воздушных атаках в правоохранительных органах и правительстве региона поставлена на особый контроль. На эту тему сегодня состоялось оперативное совещание под руководством губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

По словам начальника главного управления МВД России по Ростовской области Александра Речицкого, в Ростовской области задокументировано пять фактов фиксации воздушных атак с последующим размещением видеоматериалов в сети. В отношении администратора одного из телеграм-каналов, активно распространявшего подобные материалы, возбуждено уголовное дело. Это ростовчанин, который снимал атаку беспилотников и размещал видео в интернете, сопровождая их своими комментариями.

Представитель УМВД подчеркнул, что санкции за нарушения запрета видеосъемки и распространения информации воздушных атак серьёзные. Более того, в случае комментариев негативного характера может формироваться состав более тяжкого преступления, подчеркнул Александр Речицкий.

Три нарушителя запрета будут оштрафованы в размере трех тысяч рублей каждому. Также выявлен нарушитель, который вёл съемку недавней воздушной атаки на Таганрог, а затем опубликовал видео в интернете.

Губернатор выразил поддержку руководителю регионального управления МВД и призвал глав городов и районов активно информировать население о полном запрете на съемку и распространение соответствующего контента в интернете.

«В условиях массовых атак, когда есть жертвы, пострадавшие и значительный ущерб гражданским объектам, некоторые граждане снимают и оперативно публикуют видеоматериалы, что помогает противнику оценивать результативность своих действий. Это категорически неприемлемо с правовой и моральной точек зрения! Все, кто нарушает запрет на съемку и распространение таких материалов, должны быть установлены и привлечены к ответственности», — заявил Юрий Слюсарь.

Фото: donland.ru