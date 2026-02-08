В Ростовской области водитель получил серьезные травмы, не справившись с управлением на повороте

8 февраля в Аксайском районе Ростовской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель. По информации региональной Госавтоинспекции, авария случилась около 11.32 на 4 км автодороги Аксай – Большой Лог – Старочеркасск.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость на закруглении дороги. Это привело к потере контроля над машиной: автомобиль выехал на правую обочину, его занесло, и он оказался на полосе встречного движения. Там произошло столкновение с автомобилем Mercedes GLE 300 под управлением 41-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «Лады Гранты» получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото и видео Госавтоинспекции РО