В Ростовской области водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию, пострадали три пассажира

В Ростовской области в результате аварии на автодороге Элиста – Зимовники, где столкнулись два автомобиля, пострадали три человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 20 марта около десяти часов утра на 144-м километре трассы в Зимовниковском районе. По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» ехал по второстепенной дороге. Он не уступил путь автомобилю Chevrolet Cobalt, который следовал по главной.

В результате столкновения травмы получили два 18-летних пассажира «ВАЗ», а также 51-летний пассажир Chevrolet Cobalt. Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото Госавтоинспекции РО