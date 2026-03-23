В Ростовской области водитель не уступил дорогу и спровоцировал аварию, пострадали три пассажира

В Ростовской области в результате аварии на автодороге Элиста – Зимовники, где столкнулись два автомобиля, пострадали три человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 20 марта около десяти часов утра на 144-м километре трассы в Зимовниковском районе. По предварительной информации, 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» ехал по второстепенной дороге. Он не уступил путь автомобилю Chevrolet Cobalt, который следовал по главной.

В результате столкновения травмы получили два 18-летних пассажира «ВАЗ», а также 51-летний пассажир Chevrolet Cobalt. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее мы рассказали, что водитель не выбрал безопасную скорость и погиб в ДТП на трассе Ростов — Ставрополь.

Фото Госавтоинспекции РО

