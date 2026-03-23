В Ростовской области владельцам оружия разъяснили ответственность за нарушение правил самообороны

В управлении Росгвардии по Ростовской области напомнили о правилах использования оружия для самообороны и об ответственности за их нарушение. Ведомство подчеркивает, что владение таким оружием — это не только право, но и серьезная ответственность, регламентированная законодательством.

К оружию самообороны относятся огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолеты, револьверы, бесствольные устройства отечественного производства с травматическими патронами), газовое оружие (газовые пистолеты и револьверы, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, разрешенными к применению федеральным органом исполнительной власти). А также электрошоковые устройства и искровые разрядники российского производства, соответствующие техническим требованиям. Все эти виды можно приобрести на законных основаниях при соблюдении установленных процедур.

Применение оружия должно, как правило, предваряться четким предупреждением, за исключением ситуаций, где промедление создает непосредственную опасность для жизни. Важно, чтобы действия в состоянии необходимой обороны не причинили вред третьим лицам. Запрещено применять огнестрельное оружие против женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, если их возраст очевиден, кроме случаев вооруженного или группового нападения с их стороны. О каждом случае применения владелец обязан сообщить в органы внутренних дел в течение суток.

Превышением пределов необходимой обороны считаются действия, не соответствующие характеру и опасности посягательства. Например, продолжение применения оружия после того, как угроза миновала. За это предусмотрена ответственность по статье 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны…». Если действия будут признаны умышленными и не связанными с самообороной, они могут квалифицироваться по статье 105 УК РФ «Убийство». Причинение вреда здоровью при аналогичных обстоятельствах подпадает под статью 114 УК РФ. Также установлен запрет на ношение оружия во время участия в публичных мероприятиях, включая митинги, демонстрации, спортивные и культурные события.

Ранее мы рассказали, что за утерю оружия в Ростовской области грозит административная или уголовная ответственность.

