В Ростовской области в страшной аварии погибли женщина-водитель и ребенок

2 ноября в Ростовской области смертельная авария, во время которой погибли женщина-водитель и ребенок, произошла на автодороге Шахты – Раздорская, где легковушка врезалась в грузовик.

Как сообщает региональная Госавтоиснпекция, авария случилась в 18.10 на 37 км трассы. По предварительной информации, 58-летняя женщина на автомобиле Chevrolet Cruze не выбрала безопасную скорость движения. Она выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Sitrak.

В результате ДТП, погибли и 9-летний пассажир автомобиля Chevrolet Cruze. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегосчя.

Ранее мы рассказали, что два человека погибли на донской трассе при столкновении легковушки с фурой.

Фото Госавтоинспекции РО